Arruda recusa assinar notificação de processo de impeachment

O governador licenciado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, recusou-se a assinar a notificação da Câmara Legislativa do DF para a abertura do processo de impeachment. Ao receber nesta tarde a visita do primeiro-secretário da Câmara, deputado Batista das Cooperativas (PRT), na Polícia Federal, para ser notificado, Arruda entregou uma carta afirmando que só reconheceria o aviso oficial com uma condição: a de que o inquérito com a investigação do mensalão do DEM estivesse anexado ao documento. Arruda está preso na PF desde 11 de fevereiro.

Veja também:

STJ pede autorização à Câmara do Distrito Federal para processar José Arruda

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Câmara abre processo de impeachment

Para defesa, prisão dependia do Legislativo

Relator de impeachment rebate defesa

Blog do Bosco: Marco Aurélio e Toffoli

Com a recusa de Arruda, os deputados deverão votar à PF para entregar a notificação a Arruda apenas na segunda-feira, o que irá favorecer o governador licenciado. É que, com o adiamento para segunda-feira da entrega da notificação, Arruda ganhará mais prazo para sua defesa e, em consequência, para uma eventual renúncia ao mandato.

Após a notificação, Arruda terá vinte dias para apresentar a sua defesa. A partir daí, então, o relator, deputado Chico Leite, irá preparar um novo relatório no prazo de dez dias. Esse relatório será votado em uma comissão especial e 48 horas depois será submetido ao plenário da Câmara Legislativa. O processo de impeachment poderá ser interrompido se Arruda apresentar sua renúncia do Governo do DF até o início da votação do relatório em plenário.