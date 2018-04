Arruda recebe visita da esposa na Superintendência da PF

O governador licenciado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, recebeu nesta quarta-feira, 17, apenas uma visita, de sua mulher, Flávia Arruda. Ela chegou ao Instituto Nacional de Criminalística por volta do meio-dia carregando uma sacola, provavelmente com o almoço do marido. Ficou com Arruda em uma sala da Superintendência durante cerca de 40 minutos e saiu sem falar com a imprensa.

A expectativa é de que ainda nesta quarta-feira, 17, Arruda receba o governador em exercício, Paulo Octávio. Mas até o momento a Polícia Federal não recebeu nenhum pedido para a visita. Paulo Octávio aguarda retorno da Presidência da República para se encontrar ainda nesta quarta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governador em exercício espera contar com o apoio do presidente para administrar o Distrito Federal.

Mais cedo, Francisco Silva de Souza, que se apresentou como oficial da Polícia Militar, tentou entregar livros para Arruda e sugerir uma estratégia de defesa para ajudar os advogados do governador, mas foi barrado na portaria. Ele disse que teria recebido uma "mensagem divina", segundo a qual por trás das denúncias "estaria o PMDB, orientado pelo ex-governador Joaquim Roriz".

Arruda deve continuar preso pelo menos até a próxima quinta-feira, 24, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar o mérito do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do governador.

Com informações da Agência Brasil