Arruda recebe apoio de amigos com megafone Após receber a visita da sua esposa Flávia Arruda, o governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que está preso na superintendência da Polícia Federal desde quinta-feira da semana passada, foi homenageado hoje por um grupo de cinco amigos, que usava um megafone. Arruda, ao ouvir as cantorias e gritos de apoio e solidariedade, abriu uma fresta da persiana para tentar ver os amigos em pelo menos dois momentos. O primeiro, quando cantavam "Segura na Mão de Deus" e, depois, quando Vicente de Paulo, que trabalha na Secretaria de Governo do GDF, pegou o megafone e avisou que estava ali para apoiá-lo. "Tudo passará" e "estamos lhe esperando em 2014", gritou Vicente de Paulo. Durante todo o dia, no entanto, de dentro dos carros que passaram em frente à Superintendência da PF a maioria das pessoas gritava xingamentos contra o governador.