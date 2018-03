Arruda protocola no STF compromisso de manter licença

A defesa do governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, acaba de protocolar no Supremo Tribunal Federal documento que inclui compromisso de ficar licenciado da chefia do Executivo do DF até o final das investigações do mensalão, em Brasília.

A estratégia da defesa ao apresentar o documento é aumentar as chances de obter vitória no julgamento do habeas corpus, marcado para esta quinta-feira, 4, no Supremo. O documento é assinado pelo próprio Arruda e por seus advogados. A licença até o fim das investigações já havia sido anunciada pelo advogado Nélio Machado, na semana passada, e deverá ser oficializada aos magistrados nesta quarta-feira, 3.

Dentro dessa estratégia, faz parte também o envio de uma carta à Câmara Distrital, em que Arruda faz a mesma promessa: não retornar ao comando do governo se for libertado pela Justiça. Arruda resiste em renunciar ao cargo, embora saiba que uma decisão desse tipo facilitaria sua soltura, já que a prisão preventiva foi decretada porque ele foi acusado de usar o cargo para atrapalhar as investigações.