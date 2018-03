Arruda nega nova denúncia e diz que acionará jornalista A Procuradoria do Distrito Federal e os advogados que representam o governador José Roberto Arruda (sem partido) ingressarão na Justiça com uma ação criminal e civil contra o jornalista Ricardo Noblat, segundo informou hoje a assessoria de imprensa do governador. O jornalista publicou nota no "Blog do Noblat", hospedado no site "O Globo Online", afirmando que um esquema disposto a manter Arruda no governo oferece R$ 4 milhões aos deputados distritais que votem contra o impeachment dele. O governador é acusado de ser o mentor e beneficiário de um esquema de arrecadação de propina de empresas contratadas pelo governo, conhecido como "Mensalão do DEM".