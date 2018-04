Arruda não dormiu esta noite, segundo assessor

O governador licenciado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, não conseguiu dormir esta noite na Superintendência da Polícia Federal, onde está preso. Segundo o chefe da Casa Militar do governo do Distrito Federal, coronel Ivan Gonçalves, Arruda está sofrendo muito, assim como a família e as pessoas que o assessoram. O coronel deixou há pouco a Superintendência, antes da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, de manter Arruda na prisão. Para o coronel "a situação é humilhante". Segundo ele, a prisão do governador contraria o estado de direito, por ele não ter sido ouvido.

Pequenos grupos de aliados do governador licenciado José Roberto Arruda, estão começando a chegar à Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso. Os populares carregam faixas e cartazes em apoio ao governador, com as frases: "Arruda vá até o fim, Brasília depende de você para continuar organizada" e "Quem ama Brasília torce por Arruda". Um dos grupos formados por senhoras evangélicas está munido de megafone com mensagem como "Segura na mão de Deus, que vai dar certo".