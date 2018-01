Arruda já é alvo de seis pedidos de impeachment no DF Obedecendo a script anunciado na segunda-feira, o presidente do Diretório Estadual do PT no Distrito Federal (DF), Chico Vigilante, protocolou hoje, na Câmara Legislativa do DF, pedido de impeachment contra o governador José Roberto Arruda (DEM). Até o momento, seis pedidos para destituir Arruda do cargo já foram registrados na Mesa Diretora da Casa.