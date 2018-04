Arruda está preocupado com 'novos fatos', diz advogado A rotina do governador preso e licenciado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, passou a incluir um banho de sol, de 15 minutos, desde ontem. Um médico também visita Arruda duas vezes ao dia, fazendo uma das checagens de saúde depois do banho de sol que acontece por volta das 17 horas. Além da esposa Flávia Arruda, que hoje levou o almoço ao marido, ele recebeu ainda a visita do advogado Thiago Bousa.