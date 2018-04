Arruda está preocupado com novas denúncias, diz advogado

O governador licenciado do Distrito Federal José Roberto Arruda (sem partido) recebeu na tarde desta segunda-feira, 15, a visita de um dos seus advogados, Tiago Bouza, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso há cinco dias.

Após a visita, o advogado afirmou que o governador tem demonstrado preocupação com as novas denúncias de envolvimento dele em atos de corrupção.

A mais nova denúncia é de que Arruda teria usado a Polícia Civil para espionar o Ministério Público do Distrito Federal, onde teve início a investigação sobre o suposto esquema de corrupção em seu governo. "Ele começa a demonstrar preocupação com os novos fatos", disse Bouza aos jornalistas que fazem plantão em frente ao prédio da PF.

O advogado afirmou que, na conversa com o governador, tratou da estratégia de defesa de Arruda, que deve ser articulada pelos advogados a partir de quarta-feira, 17. Além disso, Bouza queria certificar-se de que os direitos do governador estão sendo respeitados na prisão. Segundo ele, Arruda não apresentou nenhuma reclamação a respeito do tratamento na PF.

O advogado relatou ainda que Arruda tem conseguido descansar e que sua aparência tem melhorado. "Ele está melhor a cada dia", disse.