Arruda envia pedido de licença à Câmara do DF A assessoria de imprensa do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM), informou nesta tarde que foi enviado à Câmara Legislativa um pedido de licenciamento do governador do cargo por tempo indeterminado. Com isso, assumirá o governo do DF o vice-governador Paulo Octávio. De acordo com sua assessoria, Arruda pretende reassumir o cargo se conseguir um habeas-corpus na Justiça.