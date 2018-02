Arruda entra com pedido liminar no STJ

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-governador José Roberto Arruda entrou nesta sexta-feira com pedido liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para suspender os efeitos da condenação por improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Após a decisão do TJ, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) negou o registro de candidatura da Arruda ao governo federal e, nesta semana, o TSE optou por manter a decisão e deixar o político inelegível nas eleições deste ano.

Arruda pretende recorrer da decisão do TJ-DF por meio de recurso especial no STJ, que permitiria eventualmente alterar sua condenação. Como o trâmite na instância regional, contudo, ainda não acabou, o ex-governador entrou com medida cautelar na Corte pedindo desde já efeito suspensivo para o recurso que ainda será apresentado. Também foi feito pedido liminar, que será apreciado de forma monocrática pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Se o ministro conceder a liminar e, posteriormente a Corte confirmar no mérito a cautelar, os efeitos da condenação por improbidade pelo TJ ficam suspensos até o final do recurso no STJ. Arruda alega que o tribunal do DF está demorando para julgar embargos de declaração apresentados pela defesa e que há risco de "dano irreparável", já que ele está impedido de concorrer nas eleições deste ano.

O STJ é uma das vias que a defesa de Arruda ainda tem para levar o caso adiante. É possível também entrar com embargos de declaração no TSE e recurso extraordinário no STF, questionando a decisão da corte eleitoral que decidiu negar o recurso do político. Na madrugada da última quarta-feira (27), o TSE negou recurso em que Arruda pedia para derrubar a decisão do TRE-DF.