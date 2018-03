Arruda é vaiado em reunião de governadores no Itamaraty

O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM), acusado em inquérito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de envolvimento em esquema de corrupção, foi vaiado na tarde desta quarta-feira, 13, durante solenidade no Palácio do Itamaraty da qual participam outros nove governadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. O locutor da Presidência da República estava anunciando os nomes dos governadores presentes, antes da chegada de Lula e Dilma.

Quando pronunciou o nome de Arruda, ouviu-se de muitas das 300 pessoas presentes uma prolongada vaia, embora não em voz alta. A plateia era formada, na maioria, por técnicos do governo federal, assessores de governadores e prefeitos e dirigentes esportivos que não são de Brasília. Ao ouvir a vaia, Arruda, tentou aparentar indiferença.

A solenidade no Itamaraty, ao qual acabam de chegar o presidente Lula, a ministra Dilma e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, é a primeira organizada pelo governo federal a que Arruda comparece. No palco, governadores e prefeitos conversam, em pequenos grupos, mas Arruda se mantém à parte, calado.

Lula deve fazer ainda nesta quarta-feira o anúncio da liberação de R$ 8 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para obras nas 12 cidades em que haverá jogos da Copa do Mundo de Futebol, em 2014.