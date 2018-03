Arruda é notificado da abertura de ação de impeachment

Ao sair da sede da corporação, Batista das Cooperativas - primeiro-secretário da Câmara - contou que informou a Arruda do prazo de 20 dias para que ele se defenda do processo, aberto em cima das investigações do inquérito conduzido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o esquema do "Mensalão do DEM" em Brasília. Depois deste prazo, um novo relatório com base na defesa de Arruda deve ser feito pela Comissão Especial que analisa o caso na Câmara.

Arruda tem até a segunda votação em plenário para renunciar ao mandato e preservar os seus direitos políticos em caso de aprovação do impeachment, decisão a que ele resiste até o momento.