Arruda é levado a hospital para realizar cateterismo O governador cassado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, chegou na manhã de hoje ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde se submeterá a um cateterismo. O exame foi solicitado pelo médico particular de Arruda, Brasil Caiado, depois de uma tomografia apontar uma placa de gordura em uma das principais artérias do coração. O governador cassado está preso há mais de um mês, sob a acusação de tentar subornar uma das principais testemunhas do chamado "mensalão do DEM", suposto esquema de corrupção que seria chefiado por ele, segundo inquérito policial.