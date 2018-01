Arruda decide antecipar pagamentos no Distrito Federal

Em reunião com seu novo secretariado, o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, decidiu nesta segunda-feira, 14, antecipar o pagamento dos salários dos servidores públicos do DF. Este foi o primeiro encontro do governador com seus auxiliares desde a deflagração da operação Caixa de Pandora, que resultou em denúncias de pagamento e recebimento de propinas por importantes membros da administração.

Na reunião, conforme nota divulgada pelo governo, o Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu antecipar para o próximo dia 18 o pagamento do salário de dezembro para todos os 45 mil servidores do GDF. Com isso, os servidores vão receber seu salários antes do Natal. A Folha de pessoal do Distrito Federal totaliza R$ 193 milhões.

Também na reunião, de acordo com a nota, o GDF anunciou o pagamento da gratificação de policiais militares e bombeiros, inclusive os atrasados, numa só parcela, no valor de R$ 55 milhões.

Apenas nove integrantes da equipe de Arruda permaneceram no cargo após a divulgação das denúncias da Operação Caixa de Pandora. Deixaram o governo a pedido de seus partidos ou foram afastados por suspeitas de estarem vinculados ao mensalão do DF 17 secretários.