Arruda: ajuda a políticos do DEM ocorreu 'dentro da lei' O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda divulgou uma nota hoje em que afirma, por meio dos advogados, não ter feito acusações contra a cúpula do DEM na entrevista publicada ontem no site da revista Veja. Na entrevista, ele diz que ajudou financeiramente a cúpula do DEM, partido ao qual era filiado até dezembro de 2009, quando estourou o escândalo de corrupção no DF.