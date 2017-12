Arruda agrupa secretários em salão da PM Para cortar gastos, o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (PFL), mexeu literalmente no secretariado. De acordo com o Estado, ele reuniu todas as pastas no refeitório de um quartel da Polícia Militar, em Taguatinga, e derrubou as paredes entre as salas. No grande salão, governador e 16 secretários trabalharão separados apenas por divisórias. Até as gavetas foram abolidas. ?Foi a melhor coisa, pois agora o trabalho é executado na hora?, disse Arruda. O governador do Distrito Federal, que tomou posse no último dia 1º, cobrou ética da classe política em seu primeiro discurso no cargo. Há cinco anos, ele foi obrigado a renunciar ao seu mandato no Senado, por ter se envolvido no escândalo da quebra do sigilo do painel eletrônico, na votação da cassação do ex-senador Luiz Estevão.