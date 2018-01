Arquivos da Planam podem comprometer novos parlamentares O Supremo Tribunal Federal (STF) tem em mãos arquivos digitais dos computadores da Planam, uma das empresas acusadas de fornecer ambulâncias superfaturadas no esquema desbaratado pela Operação Sanguessuga, que podem levar a novos nomes de parlamentares envolvidos nas fraudes. Os arquivos contém listagens com nomes e emendas de parlamentares acompanhadas de valores e números de contas correntes, em um indicativo de pagamento de propina. Os registros fazem parte de um Hard Disk (HD)entregue ao tribunal por Eduardo Mahon, advogado de Maria da Penha Lino, ex-funcionária do Ministério da Saúde e da própria Planam presa e denunciada à Justiça por participação no esquema. Além dos registros, o HD também contém um arquivo, que, segundo Mahon, seria a lista de contatos da Planam, contendo o nome de 283 parlamentares e as respectivas emendas destinadas à compra de ambulâncias. Tal lista, por ser genérica, é considerada um indício menos relevante por autoridades que acompanham as investigações. Mahon confirma o conteúdo do HD, mas não revela detalhes, em função de o processo estar sob sigilo. Uma pessoa que acompanha as investigações e teve acesso aos registros afirma que eles possuem elementos capazes de ampliar a lista de deputados investigados. O HD foi retirado de um dos computadores da Planam por um colaborador de Penha e repassado ao advogado, que o entregou ao Supremo há duas semanas. Por isso, não integra o material obtido pela Polícia Federal nas buscas e apreensões. Mais indícios Até o momento, a Procuradoria Geral da República solicitou ao Supremo a abertura de inquérito contra 15 parlamentares suspeitos de terem recebido propina do esquema em troca da subscrição de emendas ao Orçamento destinadas à compra de ambulâncias. Este primeiro grupo consta no livro-caixa eletrônico da Planam apreendido pela PF, associado a supostos repasses de dinheiro. Mas as investigações continuam. No livro-caixa eletrônico da empresa constam repasses aos seguintes deputados: Lino Rossi (PP-MT), Pedro Henry (PP-MT), Benedito Dias (PP-AP), Iris Simões (PTB-PR), Nilton Capixaba (PTB-RO), Paulo Baltazar (PSB-RJ), Teté Bezerra (PMDB-MT), Paulo Feijó (PSDB-RJ), Cabo Júlio (PMDB-MG), e o terceiro secretário da mesa da Câmara, João Caldas (PL-AL), entre outros. No caso do deputado Nilton Capixaba (PTB-RO), há mais de vinte repasses registrados que somam cerca de R$ 440 mil. Além do livro-caixa e da lista entregue por Mahon no STF, o Ministério Público conta também um outro arquivo apreendido pela PF que também aponta para o pagamento de propinas. Trata-se da listagem dos fornecedores e clientes da empresa, acompanhados das respectivas contas-correntes e observações de referência. No meio dos quase 500 registros constam 36 nomes - a grande maioria de assessores de parlamentares - acompanhados do número de contas-correntes na agência do Banco do Brasil instalada no prédio da Câmara dos Deputados, em Brasília. Em boa parte dos registros, o nome do assessor está associado ao de um parlamentar, em uma coluna destinada a "observações", um indicativo de que tais assessores serviriam de intermediários no repasse de supostas propinas. Em alguns casos, consta no documento nome do próprio parlamentar e sua respectiva conta. É a situação, por exemplo, dos deputados Reginaldo Germano (PP-BA), Cabo Júlio(PMDB-MG), Osmânio Pereira (PTB-MG) e do ex-deputado Ronivon Santiago, preso na operação. A procuradoria já identificou alguns assessores que passaram por diversos gabinetes e ainda continuam na Câmara, lotados na equipe de parlamentares cujos nomes ainda não surgiram nas investigações.