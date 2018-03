Arquivos chegam à internet em fevereiro O ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, confirmou ontem, em Salvador, a abertura dos arquivos da ditadura para consulta via internet já no mês que vem. "A ministra Dilma Rousseff vai inaugurar o serviço em fevereiro e aproveitará para abrir um edital chamando quem tiver documentos e arquivos daquela época para que os apresentem, com garantia de sigilo." Vannuchi também voltou a pregar punição aos torturadores do período da ditadura.