Arquivado pedido do PSDB para suspensão de campanha da Petrobras O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, César Rocha, determinou nesta segunda-feira o arquivamento de uma representação na qual o PSDB pedia a suspensão da campanha de divulgação da auto-suficiência brasileira na produção de petróleo, veiculada pela Petrobras. O partido alegava que a propaganda da empresa na realidade promovia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o corregedor-geral não aceitou os argumentos. Além de rejeitar o pedido de liminar, César Rocha mandou arquivar o caso. Outra representação do PSDB contestando a campanha da Petrobras deverá ser decidida em breve por outro ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ari Pargendler. O TSE terá de se manifestar em breve também sobre uma representação do PFL contra o PT por causa da propaganda partidária veiculada pela legenda. Segundo o PFL, o programa transmitido no dia 18 teve o objetivo de projetar Lula e não foi uma propaganda partidária.