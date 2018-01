Arquidiocese cria comitê contra corrupção eleitoral A Arquidiocese de Belo Horizonte inaugurou hoje um comitê de combate à corrupção eleitoral e de orientação aos eleitores. Também foi elaborada uma cartilha - "Eleições 2006: somos chamados a participar" -, com diretrizes aos cristãos sobre a participação no processo eleitoral. Vinte mil exemplares serão inicialmente distribuídos nas paróquias e outras instituições. O "Comitê 9840", alusão à Lei 9840, de combate à corrupção eleitoral, funcionará na sede do Vicariato para a Ação Social e Política, no bairro Lagoinha, e atenderá Belo Horizonte e cidades da área metropolitana, esclarecendo dúvidas e recebendo denúncias de crime eleitoral, como compra de votos e uso da máquina administrativa. Para isso, contará com uma equipe de advogados e estagiários, que, se for o caso, encaminharão processo à Justiça. Um número (0800 729 7033) telefônico foi disponibilizado. Além de representantes da Igreja, participaram da solenidade de inauguração integrantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ministério Público Estadual (MPE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ONG´s. "O cidadão, normalmente, participa apenas votando. O ideal é que todos participem de tudo, inclusive fiscalizando o trabalho dos eleitos", observou Edson Castro, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MPE.