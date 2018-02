Armando Monteiro elogia firmeza de Renata Campos

O senador minimizou as divergências políticas com Campos em Pernambuco e enfatizou a liderança e a capacidade de diálogo do pessebista. "Ele tinha uma compreensão do que era a verdadeira política", afirmou.

Também já chegaram ao local representantes do PPS, partido que faz parte da coligação de Eduardo Campos para a Presidência. Estão ali o presidente da sigla, deputado Roberto Freire (PE), e o ex-deputado Raul Jungmann.

Também estão na residência de Campos representantes do PCdoB: o presidente da sigla, Renato Rabelo, e a deputada federal Luciana Santos (PE).