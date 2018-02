Argumento da sigla 'é conversa para boi dormir', diz deputado

O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), avaliou que a defecção "não é o fim do mundo". "Chama atenção para termos mais cuidado com os outros aliados", disse o parlamentar. O ministro Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral) foi mais contido. "Se é real que houve essa defecção, só posso lamentar", afirmou, antes de se confirmar a notícia.

O PTB chegou a anunciar apoio à reeleição, mas decidiu mudar de lado alegando divergências em acordos estaduais com o PT. Um dos conflitos entre o governo e o PTB foi a tentativa frustrada de indicar o senador Gim Argello (DF) ao Tribunal de Contas da União (TCU). O secretário-geral do PT, deputado Geraldo Magela (DF), disse que o governo não pode ser culpado pelo fracasso. "A responsabilidade foi dele." / ERICH DECAT, RICARDO DELLA COLETTA e RICARDO BRITO