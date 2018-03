Argentino e paraguaia são presos com 73 kg de pasta de cocaína no PR

Uma carga de 73 quilos de pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 472 da BR-277, em Laranjeiras do Sul, no Paraná, na manhã desta terça-feira, 20.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, com a quantidade apreendida, seria possível produzir cerca de 700 quilos de cocaína ou mais de um milhão de pedras de crack. A droga, que seria entregue em Curitiba, estava no fundo falso do porta-malas de um utilitário com placas da Argentina.

O motorista do carro, um argentino de 35 anos, disse aos policiais que receberia R$ 3 mil para transportar a droga de Foz de Iguaçu para Curitiba, onde deixaria o carro no estacionamento de um Shopping Center da cidade. Ele e a passageira, uma paraguaia de 25 anos, foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Federal de Guarapuava.