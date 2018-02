Argentina localiza suspeito de falso alerta de bomba em aeronave da Air France

A Justiça Federal da Argentina anunciou, nesta segunda-feira, ter localizado o autor de um falso alerta de bomba em uma aeronave da Air France que partiu no último dia 27 de maio de Buenos Aires com destino a Paris.

O suspeito teria ligado para um escritório da Air France em Buenos Aires fazendo o falso alerta, apenas quatro dias antes de uma outra aeronave da empresa, o voo AF 447, ter sofrido um acidente em um voo entre Rio de Janeiro e Paris.

A informação sobre a localização do autor do telefonema, sua prisão na sexta-feira (5) e sua libertação no dia seguinte, foi divulgada somente nesta segunda-feira e confirmada à BBC Brasil por assessores do juiz federal Cláudio Bonadío, responsável pelo caso.As mesmas fontes descartaram a possibilidade de que o autor do telefonema possa estar vinculado, de alguma forma, ao acidente no Brasil.

"Ficamos com a impressão de que foi uma coincidência", afirmaram.

De acordo com a Justiça Federal argentina, o autor da ligação sobre a falsa bomba seria Alfredo Villarroel, um ex-empregado da Air France.

Ex-funcionário

Villarroel teria ligado de seu próprio telefone celular, o que teria facilitado a sua localização no município de Florencio Varela, na grande Buenos Aires, segundo a Justiça argentina.

O suspeito trabalhava na parte burocrática da Air France na capital argentina e foi demitido em 2006. Desde então, trava uma disputa judicial com a empresa em Buenos Aires.Apesar de ter sido liberado no sábado, ele responde a processo por "intimidação pública" por ter dado um telefonema anônimo que "tirou a tranquilidade" de algumas pessoas, segundo assessores de Bonadío.

Caso condenado, Villarroel pode pegar pena de dois a seis anos de prisão.

Após a ligação em que o suspeito afirmava haver uma bomba na aeronave, empregados da Air France e agentes argentinos realizaram uma varredura no avião, sem nada encontrar.A aeronave decolou para Paris no final da tarde daquele mesmo dia.

Como nada foi encontrado, segundo os investigadores, os passageiros nem chegaram a ser informados sobre a suspeita de bomba.