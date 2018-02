Argentina e Uruguai abrem roteiro internacional de Dilma, diz assessor

BRASÍLIA - O assessor de Assuntos Internacionais do Palácio do Planalto, Marco Aurélio Garcia, confirmou nesta segunda-feira, 3, que a presidente Dilma Rousseff iniciará pela Argentina e pelo Uruguai uma série de viagens internacionais do seu primeiro ano de governo. A viagem aos países vizinhos ainda não tem data fechada, mas deve ocorrer até o próximo mês. Em fevereiro, Dilma também estará no Peru, onde participará da Cúpula América do Sul e Países Árabes.

A presidente pretende ainda visitar a Bulgária, em uma viagem com caráter sentimental, mas somente no verão europeu, ou seja, entre julho e setembro. O pai de Dilma era búlgaro. Em setembro ela deverá abrir a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. Marco Aurélio informou também que a presidente pretende fazer viagens aos Estados Unidos e à China ainda este ano. Até o momento, ela recebeu convites de viagens de 50 países.