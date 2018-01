Argentina divulga detalhes do acidente que matou Rosani Cunha

A morte da Secretária Nacional de Renda da Cidadania do Brasil, Rosani Cunha, ocorrida no sábado ao redor das 17:00 em uma estrada secundária no interior da província de Buenos Aires foi provocada pelo capotamento do automóvel no qual viajava. Segundo fontes da Polícia informaram ao Estado, Rosani - que estaria sentada no banco traseiro - teria sido ejetada para fora do carro, fato que teria provocado sua morte. O capotamento teria sido causado por um suposto desvio que o carro fez inesperadamente quando surgiu no meio da estrada um pneu jogado sobre o asfalto. Veja também: Secretária do Bolsa-Família morre em acidente na Argentina Lula e ministro lamentam morte de Secretária do Bolsa-Família Outras fontes, no entanto, indicam que o veículo no qual a Secretária responsável pelo Bolsa-família se trasladava teria se desgovernado após a explosão de um dos pneus do carro. O acidente ocorreu no distrito de Ugarte, no quilômetro 220 da Estrada Número 51, entre as cidades de Chivilcoy e Veinticinco de Mayo, esta última, a 230 quilômetros da cidade de Buenos Aires. Rosani estava acompanhada por seu marido e um amigo argentino do casal. Os dois homens sobreviveram, embora com ferimentos. A polícia, notificada às 17:30, partiu imediatamente para o lugar do acidente. Segundo as fontes da Polícia da Província de Buenos Aires disse ao Estado, o corpo foi entregue neste domingo para traslado ao Brasil. Tudo indicava que o caixão partiria de Buenos Aires ainda neste domingo, para posteriormente realizar o funeral. Rosani Cunha era uma das convidadas especiais do seminário "Diálogos de Proteção Social", organizado pela ONG Centro de Implementação de Políticas Públicas (Cippec), em Buenos Aires. Na segunda-feira Rosani pronunciaria a palestra "Aprendizagem sobre como coordenar o acionar estatal, sindical e empresarial na proteção social no Brasil". O evento reunirá especialistas do setor social da América Latina.