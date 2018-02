Área usada por Cutrale é da União desde 1909, diz Incra

De acordo a autarquia federal, existem ainda remanescentes de patrimônio da União - áreas que até hoje não foram transferidas para o domínio privado. O caso do Núcleo Colonial Monção vem sendo analisado e discutido desde 1993. Na primeira ação reivindicatória, proposta em 1997, envolvendo a fazenda Capivara, o Incra obteve a tutela antecipada de 30% do imóvel destinado ao assentamento Zumbi dos Palmares, localizado em Iaras.

Em 2007, a Justiça Federal imitiu o Incra na posse da totalidade do imóvel de 8 mil hectares. No conjunto, foram mais de 50 ações judiciais que totalizam aproximadamente 17 mil hectares. No caso da fazenda Santo Henrique, a Justiça negou o pedido de tutela antecipada, que permitiria tomar posse imediata de parte das terras. O Incra entrou com recurso. O caso não foi julgado, mas serviu como uma espécie de senha para nova invasão do MST - a mesma fazenda também foi invadida em abril do ano passado.

Nesta semana, o juiz de Lençóis Paulista, Mário Ramos dos Santos, deu razão à Cutrale ao negar o pedido do Incra de suspensão do despejo dos sem-terra. O órgão pretendia que a decisão fosse transferida para a Justiça Federal de Ourinhos, mas o juiz entendeu que a Cutrale já apresentou documentos suficientes para comprovar a posse e titularidade sobre as terras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.