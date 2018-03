Área indígena terá base militar nas fronteiras O Exército terá de instalar, obrigatoriamente, bases militares em terras indígenas em zona de fronteira. É o que determina o Decreto 6.513, publicado ontem no Diário da União. Decreto de 2002 já tratava do assunto, mas a diferença agora é a obrigatoriedade. O Ministério da Defesa apresenta em 90 dias o plano para instalar as bases.