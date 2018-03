Arcebispo do Rio promove ato por projeto Ficha Limpa

"A Igreja tem uma preocupação com a ética, a moral e o bem comum da sociedade", disse D. Orani na manifestação, no segundo andar da sede da Arquidiocese, no Edifício João Paulo I, na Glória. "Precisamos de homens públicos que respeitem a consciência cristã."

Entre os participantes, estavam deputados de posições políticas diversas, como Chico Alencar (PSOL-RJ), Índio da Costa (DEM-RJ) e Antônio Carlos Biscaia (PT-RJ). "Esse projeto tem todas as virtudes e qualidades", disse Chico. "Primeiro, porque respeita a Constituição. E também porque tem o dom de manter o vínculo do representante com o representado."

Um dos objetivos do movimento é que as modificações na lei sejam votadas ainda este ano, para que já valham para as eleições de 2010. Entre os motivos propostos para decretação da inelegibilidade, estão a renúncia a cargos públicos para evitar a abertura de processo por quebra de decoro, compra de votos e uso eleitoral da máquina administrativa.