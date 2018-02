Arcebispo de Olinda e Recife celebra missa de Campos Começou há pouco a missa campal para o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano. O local está lotado de políticos e admiradores de Campos. A presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o candidato Aécio Neves estão presentes.