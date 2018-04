Araújo, do PR, vai presidir Conselho de Ética da Câmara O deputado José Carlos Araújo (PR-BA) foi eleito, na tarde de hoje, presidente do Conselho de Ética da Câmara, que, a partir da próxima semana, deverá conduzir a investigação no processo de cassação de mandato do deputado Edmar Moreira (sem partido-MG). No primeiro discurso como presidente, Araújo defendeu uma série de mudanças no conselho, incluindo a que dá ao relator de processos a opção de sugerir penas mais leves que a cassação de mandato.