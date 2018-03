Araraquara terá apoio de Lula e Serra, diz Quércia O ex-governador de São Paulo e presidente do PMDB no Estado, Orestes Quércia, afirmou como certo os apoios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador paulista, José Serra (PSDB), ao novo prefeito do município paulista de Araraquara, Marcelo Barbieri (PSDB), que tomou posse hoje. Segundo Quércia, o fato de o PMDB apoiar Lula na esfera federal e dar sustentação a Serra, em São Paulo, "garante que as portas estarão abertas" para Barbieri. "Em São Paulo apoiamos o Serra. Tenho certeza que o Marcelo vai contribuir muito para que Araraquara continue a ser esse exemplo para o Brasil", disse o ex-governador. A vitória de Barbieri encerra o ciclo de oito anos do governo petista de Edinho Silva (PT) na prefeitura da cidade. Apesar da rivalidade política entre ambos, Barbieri, derrotado nas duas campanhas anteriores por Edinho, chegou a trabalhar no gabinete do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu (PT), no início do primeiro governo Lula. À época, ele foi indicado pelo agora ex-prefeito, que segue como presidente estadual do PT em São Paulo. Barbieri afirmou que irá pedir na posse dos secretários e coordenadores, amanhã, que em cem dias eles elaborem o planejamento para os próximos quatro anos. "Também precisamos concluir as 33 obras que estão em andamento, principalmente a retirada dos trilhos (da região central da cidade, obra bancada pelo Programa de Aceleração do Crescimento) e a conclusão a Arena da Fonte Luminosa, projeto que (também) tem apoio do governo federal."