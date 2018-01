Araponga será ouvido pela CPI na terça A CPI dos Grampos vai ouvir na terça-feira o presidente da Associação dos Servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Asbin), Nery Kluwe. Ele é apontado, segundo investigações da Comissão de Sindicância do Gabinete de Segurança Institucional, como um dos suspeitos pela divulgação de trechos de uma conversa entre o presidente do STF e senador do DEM.Apesar da suspeita, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional nega ter apontado Kluwe ou qualquer outro nome como responsável pelo vazamento do grampo telefônico. O presidente da Asbin também nega ter feito o grampo.