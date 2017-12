Aracruz controla incêndio que destruiu 500 hectares no ES A assessoria de comunicação da Aracruz Celulose informou que foi controlado na madrugada deste domingo o incêndio que chegou a destruir cerca de 500 hectares de florestas da Aracruz Celulose, no norte do Espírito Santo. Até o final da tarde sábado, a empresa havia identificado 98 focos de incêndios em florestas de eucaliptos, reservas de preservação e matas nativas de sua propriedade. A operação de combate ao incêndio mobilizou cerca de 200 funcionários da empresa, junto com um caminhão dos bombeiros e cinco viaturas da polícia, sendo três militares e duas da polícia ambiental. A operação contou ainda com 10 caminhões-pipa e um helicóptero. Os focos de incêndio surgiram em áreas que foram invadidas na terça-feira, 20, por manifestantes da Associação de Pequenos Agricultores e Lenhadores de Conceição da Barra (APAL-CB), e desocupadas na sexta-feira, após mandado de reintegração de posse.