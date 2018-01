Aqueles que vão votar devem se ater aos autos, não a convicções políticas, diz Lula

PORTO ALEGRE- Com discurso de candidato, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou para uma platéria de apoiadores nesta terça-feira (23) e evitou falar sobre o caso do tríplex do Guarujá, que será julgado nesta terça-feira pelo TRF-. O ex-presidente disse que já provou a sua inocência no caso e preferiu focar sua fala nas conquistas de seu governo e no ataque a possíveis adversários nas eleições. "Não vou falar do meu processo. Não vou falar da Justiça. Primeiro, porque tenho advogados competentes que já provaram minha inocência. Segundo, porque eu acredito que aqueles que vão votar (desembargadores da 8ª Turma do TRF-4) deverão se ater aos autos do processo e não às convicções políticas de cada um", afirmou.

Lula participou nesta terça-feira da "grande marcha" promovida pelo PT, no Centro de Porto Alegre. Ele discursou em cima de um carro de som, ao lado de políticos como a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, o líder do PT no Senado, Lindbergh Farias, a presidente do PCdoB, Luciana Santos, e a pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, Manuela D'ávila.

++ AO VIVO: Confira a cobertura das manifestações antes do julgamento de Lula

++ Julgamento de Lula tem mais de 125 mil menções no Twitter

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lula disse que em fevereiro voltará a Porto Alegre para fazer uma "caravana". "Só uma coisa vai me tirar do que eu estou fazendo, é o dia que eu não estiver mais aqui", declarou. Ele disse ainda que "não existe partido político melhor do que o PT" e que acredita que "a esquerda vai se unir em torno de um projeto para recuperar o País".

Lula também avaliou que o mercado "tem medo" de sua candidatura. "Eu não sei se é medo do Lula voltar em 2018; se for medo, é bom. O mercado tem medo do Lula, mas eu não preciso do mercado, eu preciso de empreendedores, de empresas produtivas, de agricultores familiares", declarou.

Já um dos focos de sua fala críticas foi o governo do presidente Michel Temer. Lula lamentou os "desmontes" feitos no País nos últimos meses, citando propostas como as reformas previdenciária e trabalhista. O petista garantiu, no entanto, que o País "vai voltar" a crescer e garantir a soberania nacional.

"Eles inventaram uma doença grave, que se chamava PT e Dilma (Rousseff). Eles inventaram uma doença, deram uma anestesia e contaram mentiras. A gente continuou anestesiado e agora estamos acordando. Mas a doença que eles estavam tentando criar foi substituída por uma pior", afirmou.

Propostas. O petista afirmou que, embora a Operação Lava Jato tenha conseguido devolver dinheiro desviado à Petrobras, o atual governo deu prejuízo ao País ao privatizar empresas estatais. Outro ponto da atual situação brasileira destacada pelo petista foi a educação. Para o petista, a elite brasileira trata educação como gasto, mas o candidato que se comprometer com a questão vai ganhar a próxima eleição. Ele prometeu que, se for eleito presidente novamente, vai editar uma medida provisória para proibir que educação seja tratada como gasto.

Lula disse que está vendo o País ser "destruído" e que o governo vende uma "falsa estabilidade". "Penso que eles estão destruindo o País e nós não estamos reagindo com a mesma força." Ele também disse que "continuará lutando", independentemente do resultado.

"Eu tenho 72 anos de idade, mas estou com energia de 30 anos e tesão de 20", completou.

Julgamento. Nesta quarta-feira, o Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4) julgará o primeiro recurso do ex-presidente no processo. Em julho do ano passado, o petista foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula chegou a Porto Alegre por volta das 17 horas desta terça-feira e viajou num avião particular, mas não ficará para o julgamento. Ele retorna para São Paulo ainda na noite de terça.