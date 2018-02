Apuração parcial põe Pimentel à frente de Patrus O PT-MG divulgou na noite de hoje a segunda parcial da apuração da prévia para a escolha do pré-candidato do partido ao governo de Minas. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel aparecia na frente, com 52,4% dos votos válidos (6.889 votos).