Apuração indica que Falcão será reeleito pelo PT O deputado estadual Rui Falcão lidera nesta segunda-feira, 11, a disputa pela presidência do PT, segundo balanço parcial divulgado pela legenda. O atual presidente tem mais de 83 mil votos (69,39%), seguido do deputado federal Paulo Teixeira (SP), com 22.388 (18,55%). O resultado deve ser divulgado nesta terça, 12.