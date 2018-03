Apuração está em fase inicial, diz governo de SP sobre depoimento de Youssef

São Paulo - O Governo de São Paulo, por meio de nota, confirmou que o doleiro Alberto Youssef foi ouvido por promotores criminais e pela Corregedoria-Geral da Administração em uma diligência em conjunto, nesta quarta, na carceragem da Polícia Federal no Paraná. Informou também que a investigação ainda está em fase inicial e que as informações são sigilosas. Os promotores do Gedec não quiseram dar entrevista.

A fabricante de pneus Pirelli, por meio de assessoria de imprensa, informou que a Pirelli Cabos Elétricos citada por Youssef nos depoimentos foi sucedida pela empresa Prysmian Cabos e Sistemas, com sede em Santo André, no ABC Paulista. Não há nenhuma relação da investigação com a Pirelli Pneus. A reportagem procurou a Prysmian ontem à tarde, por telefone, mas nenhum representante foi localizado para comentar o caso.