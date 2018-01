Aproximação com PSB ocorrerá com naturalidade, diz Aécio O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), disse nesta sexta-feira, 06, que a aproximação do seu partido com o PSB ocorrerá "com enorme naturalidade", em mais um afago feito por ele ao provável adversário na corrida eleitoral em 2014, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB). Segundo Aécio, essa aproximação acontecerá "mesmo que não seja num primeiro momento", sinal que ambos podem formar uma aliança em um eventual segundo turno em 2014.