'Aprovamos projetos de relevância', diz presidente Na reta final do mandato à frente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Vaz de Lima (PSDB) considera que a Casa fez um ?trabalho bem-feito? em 2008. ?Aprovamos projetos de grande relevância para o povo de São Paulo, como a venda do Banco Nossa Caixa e a autorização de empréstimos internacionais para que o governo tenha condições de ampliar os investimentos em todo o Estado?, disse. ?Uma avaliação apenas quantitativa nem sempre retrata de forma justa o trabalho do Legislativo?, defendeu. Segundo Lima, o aumento da fila de projetos à espera de votação em 2008 - de 650 para 2.010 - ocorreu porque muitas propostas foram desengavetadas nas comissões. ?A maioria delas refere-se a pareceres do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que precisam ser votados em plenário, mas estavam parados na Casa. Demos andamento, mas, infelizmente, não tivemos tempo de votá-los?, afirmou. ?Em ano eleitoral, temos de definir prioridades.? Ele elogiou os deputados pelo trabalho feito nas comissões temáticas. ?Uma nova regra definiu que os projetos mais simples sejam aprovados nas comissões, não precisando passar pelo plenário. O resultado disso é que aprovamos 507 projetos em 2008 só nas comissões, contra 178 no ano anterior.? Lima destacou outras ações de 2008. ?Criamos a TV web para dar transparência, a TV digital. Isso tudo representa um avanço enorme no sentido de aproximar o trabalho dos deputados da população.? Para 2009, ele promete digitalizar todo o acervo da Casa. No geral, os deputados também não viram prejuízos ao funcionamento do Legislativo em meio às eleições. ?Não encaro dessa forma. Aprovamos projetos muito importantes para o Estado e espero que 2009 seja um ano melhor ou tão bom quanto 2008?, afirmou o líder do governo, Barros Munhoz (PSDB). As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.