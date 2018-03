''Aprovamos projetos de relevância'', diz presidente

Na reta final do seu mandato à frente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Vaz de Lima (PSDB) considera que a Casa fez um "trabalho bem feito" em 2008. "Aprovamos projetos de grande relevância para o povo de São Paulo, como a venda do banco Nossa Caixa e a autorização de empréstimos internacionais para que o governo tenha condições de ampliar os investimentos em todo o Estado", disse. "Uma avaliação apenas quantitativa nem sempre retrata de forma justa o trabalho do Legislativo", defendeu o presidente. Segundo ele, o aumento da fila de projetos à espera de votação em 2008 - de 650 para 2.010 - aconteceu porque muitas propostas foram desengavetadas nas comissões. "A maioria delas refere-se a pareceres do Tribunal de Contas do Estado que precisam ser votados em plenário, mas estavam parados na Casa. Demos andamento, mas, infelizmente, não tivemos tempo de votá-los", explicou. "Em ano eleitoral, temos de definir prioridades." O deputado elogiou os parlamentares pelo trabalho feito nas comissões temáticas. "Uma nova regra definiu que os projetos mais simples sejam aprovados nas comissões, não precisando passar pelo plenário. O resultado disso é que aprovamos 507 projetos em 2008 só nas comissões, contra 178 no ano anterior." Vaz destacou outras ações de 2008. "Criamos a TV Web para dar transparência, a TV digital. Isso tudo representa um avanço enorme no sentido de aproximar o trabalho dos deputados da população." Para 2009, ele promete digitalizar todo o acervo da Casa. No geral, os deputados também não viram prejuízos ao funcionamento do Legislativo em meio às eleições. "Não encaro dessa forma. Aprovamos projetos muito importantes para o Estado e espero que 2009 seja um ano melhor ou tão bom quanto 2008", afirmou o líder do governo, Barros Munhoz (PSDB). "Vamos relativizar. É preciso entender que a representação política no Brasil se dá através de partidos e a tarefa deles é a perspectiva do poder. Portanto, é parte do jogo político que os deputados, vereadores e senadores participem desse jogo. Nós tivemos um funcionamento quase regular, se tivermos esse entendimento", disse o líder do PT, Roberto Felício.