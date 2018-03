Aprovado relatório da CPI do Detran O relatório da CPI do Detran foi referendado por 35 votos a 13 pelo plenário da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul na quarta-feira. O texto do deputado Adilson Troca (PSDB) já havia sido aprovado na comissão. Nas conclusões, o relator limitou-se a apontar como culpados pela fraude que desviou R$ 44 milhões da autarquia gaúcha nomes que já haviam sido indiciados em inquérito da Polícia Federal e não fez nenhuma referência à governadora Yeda Crusius, também do PSDB.