Aprovado pelo Senado, Fachin recebe ligação de Dilma, Cardozo e Lewandowski

Além de atender a presidente, Fachin também recebeu ligações do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e do presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, segundo fontes que acompanham o advogado. Ambos foram importantes apoiadores do jurista no processo de escolha pelo Planalto e de convencimento dos senadores.

Fachin comemora o resultado ao lado da família, no hotel em Brasília. Ele deve permanecer na capital federal até sexta-feira, 22, ainda sem compromissos agendados. Após a publicação no Diário Oficial do nome do jurista, deve ser marcada data para a posse do novo ministro.