Aprovado aumento salarial para funcionários da Câmara O Senado aprovou nesta terça-feira o plano de carreira dos servidores da Câmara dos Deputados. A decisão representa aumento salarial médio de 15% para os cerca de 20 mil servidores da Casa, sendo 7,5% neste ano e 7,5% no próximo. Isso significará um acréscimo de R$ 500 milhões na folha de pagamentos da Câmara - R$ 250 milhões em 2006 e R$ 250 milhões em 2007. O vencimento médio de um servidor de carreira da Câmara passará a ser de R$ 10 mil. Em alguns casos, os técnicos poderão ter salário maior do que o do deputado, que é de R$ 12.847, visto que o teto salarial é de R$ 24,5 mil. Em muitos casos, o tempo de serviço dá ao servidor vantagens que o levam a receber mais do que um parlamentar. O mesmo ocorre no Senado, onde o salário do senador é de R$ 12.720. O projeto de aumento para os funcionários da Câmara segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem a prerrogativa de vetá-lo ou não. O veto, no entanto, não deverá ocorrer, porque já foram feitas negociações com o Executivo quando o plano de cargos foi votado pelos deputados. Além do mais, o Executivo tem dado seguidos reajustes salariais às diferentes categorias de seus servidores. Correção Ao conceder esses reajustes, o presidente da República decidiu enfrentar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que havia proibido o aumento de salários seis meses antes da eleição de outubro. O Executivo alega que não está dando reajustes, mas fazendo correções salariais, todas dentro da lei. Quando foi feito o plano de carreira dos servidores da Câmara, o reajuste recebeu o nome de "adicional de especialização", que corresponde a até 30% dos vencimentos do funcionário. Tem, de acordo com a direção da Câmara, "o objetivo de premiar os conhecimentos adquiridos e as habilidades específicas de cada servidor mediante capacitação, qualificação e desempenho de atividades de direção, chefia e assessoramento."