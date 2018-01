Aprovada na Câmara, MP do TAV segue para o Senado

O relator, em conjunto com o governo, incluiu no texto a criação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade (Etav), que estava prevista em um projeto de lei à espera de votação pelos deputados. Caberá à nova empresa pública o desenvolvimento de tecnologia, o planejamento de futuras linhas, a obtenção de licença ambiental para a implantação do trem-bala. A Etav também será responsável pela supervisão da execução das obras e pelo sistema de operação do transporte ferroviário de alta velocidade.

A Etav terá sede em Brasília, mas com dois escritórios da empresa em Campinas (SP) e no Rio de Janeiro (RJ). Essa foi a saída encontrada pelo relator para acabar com a disputa entre as bancadas do Rio de Janeiro e São Paulo para sediar a nova empresa. Zarattini também deixou aberta a possibilidade de abertura de futuros escritórios em outros Estados. O trem-bala vai ligar Campinas, São Paulo e Rio.

Outra mudança feita pelo relator no texto original da MP vai permitir um acréscimo em torno de R$ 2 bilhões no valor do empréstimo, segundo cálculos de Zarattini. Ele incluiu um artigo corrigindo o valor do financiamento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir da data-base de dezembro de 2008.