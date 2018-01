Aprovada indenização a servidor em região 'estratégida'

De acordo com o projeto, a administração federal ainda deverá determinar quais são as localidades tidas como "estratégicas". O valor da indenização ficou fixado em 91 reais por dia de efetivo trabalho e terá efeito retroativo a janeiro. O impacto estimado da medida aos cofres do Poder Executivo é de cerca de R$ 115 milhões por ano, recurso que deve beneficiar um contingente de quase 5 mil funcionários. Entre aqueles que devem receber a indenização, estão os servidores que atuam nas Polícias Federal (PF) e na Rodoviária Federal (PRF) e em unidades da Receita Federal e Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Trabalho e Emprego (MTE).