Aprovada criação de 1,4 mil cargos em Sorocaba-SP

Os novos postos representarão um aumento de mais de 15% no quadro de servidores municipais. O orçamento deste ano prevê um gasto de R$ 370 milhões com salários.

A criação de cargos foi embutida no projeto de reforma administrativa da prefeitura. A principal novidade é a criação da Controladoria do Município. O vereador José Caldini Crespo (DEM), um dos que votaram contra, criticou a falta de discussão sobre o impacto a ser causado pelos salários dos novos servidores no orçamento.

O líder do governo na Câmara, Paulo Mendes (PSDB), disse que o impacto será mínimo e que as contratações serão graduais e por concurso. Segundo ele, os setores de educação e saúde serão os mais atendidos com novos servidores.