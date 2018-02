Aprovação do governo Lula atinge recorde A aprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu em maio taxa recorde 76,1%, segundo pesquisa do Instituto Sensus encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). Também a aprovação pessoal ao presidente Lula está em alta, chegando a 83,7% em maio, o segundo maior nível da série histórica, perdendo apenas para os 84,0% registrados em janeiro de 2009.