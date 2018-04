Aprovação da gestão do prefeito tem índice quase igual ao de intenção de voto A administração do prefeito Gilberto Kassab (DEM) é considerada boa ou ótima por 54% dos entrevistados pelo Ibope - o índice é praticamente o mesmo da intenção de voto no candidato à reeleição (53%). Apenas 14% dos eleitores avaliam a gestão como ruim e péssima, segundo o instituto. O governo é mais bem avaliado no segmento feminino do eleitorado (56% de ótimo e bom). Entre os homens, o índice é de 50%. A aprovação é menor entre os moradores mais pobres, com renda familiar de até dois salários mínimos. Nessa faixa, 44% dizem que o desempenho do prefeito é ótimo ou bom. Na outra ponta, entre os eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, 58% dos entrevistados aprovam a gestão. A avaliação positiva da administração do município subiu oito pontos porcentuais desde a pesquisa Ibope realizada entre os dias 23 e 25 de setembro, ainda no primeiro turno. Na época, Kassab tinha 25% das intenções de voto, dez pontos a menos que sua adversária do PT, Marta Suplicy. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também tem um alto índice de aprovação entre os paulistanos: 56% vêem seu governo como ótimo ou bom, segundo os dados do Ibope. A aprovação a Lula é maior entre os mais pobres: 59% de ótimo e bom entre os que ganham até dois salários mínimos e 52% entre os que têm renda familiar mensal superior a cinco salários mínimos. O Ibope também ouviu os paulistanos sobre a administração de José Serra (PSDB), governador do Estado. Para 43%, a atuação do tucano é ótima ou boa. Para 36%, é regular, e para 18%, ruim ou péssima. Serra tem sido usado como trunfo eleitoral por Kassab, enquanto Marta procura se associar a Lula.